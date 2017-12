Sant’Alberto (ITY) vence Copa d’Oro de San Sebastian!

O Jockey Club Espanhol confirmou na passada sexta-feira a vitória de Sant’Alberto (ITY) da quadra Silver na quase centenária edição da Copa d’Oro de San Sebastian.

Em 2016, esta prova terá sido vencida por Flanders Flame (GB), um equino da quadra Nossa Senhora do Vale com preparação do vimaranense Hélder Pereira. Esta foi a primeira vez que um equino de uma quadra portuguesa, treinado em Portugal, alcançou a mítica vitória da mais conceituada prova do turf espanhol.

Foi um feito que se julgava inigualável num futuro até longínquo, uma vez que em Portugal ainda não temos um hipódromo que permita que os treinadores portugueses possam preparar os seus equinos para competir ao mais alto nível.

Contudo, apenas um ano depois, a saga vota-se a repetir. Sant’Alberto (ITY) da quadra Silver vence Copa d’Oro de San Sebastian. Esta vitória surge após desclassificação do equino que cortara a meta na primeira posição, em virtude de o mesmo não passar no controlo anti-doping. Sant’Alberto (ITY) consagra-se assim num justo e limpo vencedor da edição 2017 da Copa d’Oro de San Sebastian.

Este equino tem como preparador o jovem vimaranense Diogo Teixeira, que com apenas 19 anos, alcança já um incrível feito histórico de vencer um Listed, o que o coloca na elite dos preparadores ibéricos. Actualmente, Diogo Teixeira prepara em exclusividade os equinos da Qadra Silver, tendo mais de uma dezena de equinos a seu cargo.

Alberto Silva, proprietário da Quadra Silver, tem uma quadra que é das pioneiras em Portugal a disputar o turf além-fronteiras, tendo alcançado várias vitórias ao longo do seu fantástico historial nas corridas de cavalos, sendo a vitória neste listed o culminar de uma vida sempre dedicada ao turf.

Fonte: Hélder Barbosa