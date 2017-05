Salvaterra de Magos acolheu III Jornada do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho 16 Maio, 2017 19:37

O Picadeiro Municipal de Salvaterra de Magos recebeu nos dias 13 e 14 de Maio, a III Jornada do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho, com a realização de várias provas, que contou com cerca de 50 inscritos nos escalões Sub-16, Debutantes, Preliminar, Juniores e Consagrados. Esta jornada esteve incluída na programação da Feira de Magos 2017.

A jornada arrancou ao início da manhã de sábado, com a Prova de Ensino, realizando-se no domingo as Provas de Maneabilidade e de Velocidade, o que permitiu ao muito público presente assistir a uma animada e concorrida jornada deste campeonato em Salvaterra de Magos.

No escalão Sub-16 que contou com 7 participantes, Marta Fernandes com Diamante (criador: Coudelaria Inácio Ramos) foi a vencedora tendo totalizado 20 pontos. João Pinto com Saturno (criador: Irmãos Peralta) foi segundo classificado com 17 pontos enquanto Ruben Marques com Consul (criador: Quinta da Urca) ficou na terceira posição com 13 pontos. No escalão Juniores, venceu André Lúcio com Finca-Pé (12pts).

Na categoria Debutantes, o vencedor foi Gilberto Filipe com Endiabrado (criador: Joaquim Cruz) totalizando 36 pontos. Rodrigo Maurício em segundo lugar com Eclipse (27pts) e Maura Dias ocupou o terceiro lugar com Êxito (criador: Soc. Agrícola Fonte do Pinheiro) (23 pts).

No escalão Preliminar que contou com 16 participantes, foi mais uma vez Gilberto Filipe que triunfou montando Gigolo (43pts). Magda Martins em segundo lugar com Faraó (39 pts) e em terceiro Nicole Silva com Dandy II (36pts).

No escalão Consagrados liderou Miguel Fonseca com Hábil de Sena (criador: Afonso Serra Neves) que totalizou 10 pontos. Gilberto Filipe em segundo lugar com Assuão (8pts) e em terceiro Miguel Fonseca com Destinto da Caniceira (3pts).

A muito elogiada envolvente natural e agrícola do Picadeiro Municipal de Salvaterra de Magos deu o enquadramento tipicamente ribatejano às provas que foram decorrendo ao longo dos dois dias.

Resultados completos AQUI