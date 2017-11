Saiba como correu o Workshop com o Juiz FEI 5* de Dressage 22 Novembro, 2017 9:35

No passado fim-de-semana a Dressage First organizou nas instalações da Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, um workshop com o Juiz FEI de 5* – Sr. Raphaël Saleh.

O Sr. Raphaël Saleh tem uma vasta experiência internacional, tendo julgado entre 2016 e 2017 cerca de 50 CDIs, entre os quais CDIO, Campeonato da Europa e a final do Campeonato do Mundo.

O Programa do workshop versou sobre: (i) as características do juiz de dressage, (ii) os princípios do treino do cavalo, (iii) metodologia do julgamento, (iv) o julgamento de provas: de Póneis ao Grande Prémio, de Cavalos Novos e Freestyle, e foi desenvolvido numa parte teórica – onde se uniformizaram conceitos e princípios-, e numa relevante parte prática – com a análise de vídeos de provas e de exercício isolados e avaliação de provas do nível Júnior e Intermediária I preconizadas por Melanie Bartz com “Delgado” e João Torrão com “Equador”.

Durante o workshop foram também visionadas as provas de dressage do Campeonato do Mundo que decorria em Stuttgart, conferindo assim a máxima actualidade a esta iniciativa

Apesar do vasto programa, a muita experiência e boa disposição do Sr. Raphäel Saleh permitiu que todo o seu conteúdo fosse ministrado de forma fluída, pragmática, interactiva e bem-humorada.

O facto da audiência (43) ser composta por pessoas das mais diversas áreas, com diferentes experiências e sensibilidades (juízes, cavaleiros, treinadores, veterinário e criadores), tornou esta iniciativa ainda mais enriquecedora.

Face ao sucesso da iniciativa e às diversas solicitações recebidas, a Dressage First está já a organizar uma 3.ª edição para o primeiro trimestre do próximo ano.

Prometemos novidades para breve!