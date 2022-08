Resultados do CDN na SHP em Lisboa

No passado fim-de-semana, 30 e 31 de Julho, a Sociedade Hípica Portuguesa recebeu um CDN.

Uma competição que contou aproximadamente com 40 conjuntos, na qual ao longo de dois dias de provas, vários conjuntos se debateram por resultados promissores.

Na reprise reservada a poldros de 4 anos, (P2) João Castelão com o Lusitano Oxalá Plus, filho do Rubi x Belíssima do Pinheiro com 1,77m, fez a sua estreia com excelentes resultados para um principiante, pontuando no sábado 71,55% e na reprise FEI conseguiu 79,00% no domingo.

O Grande Prémio disputado no sábado, contou com a participação de 7 conjuntos. Georgina Rogers com Guiso, foi o conjunto que obteve a melhor pontuação, com 68,73%. O segundo lugar foi para Nuno Carvalho com Sandro Plus, com 67,32%, enquanto Luciana Inácio com Iraque foi terceira classificada com 66,74%.

Roberto Brasil com Hercules d’Atela e Nuno Carvalho com Sandro Plus ficaram em primeiro lugar ex-aequo no Grande Prémio Especial, disputado no domingo, conseguiram a pontuação de 67,59%. Luciana Inácio, montando Iraque, tem vindo progressivamente a subir de nível, foi terceira classificada com 67,52%.

Roberto Brasil venceu com Victory Prime a prova de nível Média 2 no sábado com 68,51% e no domingo foi Coralie Baldrey a vencedora com o debutante Musico da Ferraria (69,43%).

No escalão Junior, Graça Abecassis foi a vencedora com Janota do Pilar no sábado (66,46%), no domingo foi a vez de Emma Howson com Junky XL vencer a Junior Individual (68,29%).

Este concurso teve Miguel Gonçalves como presidente e os juízes Bruno Caseirão, José Gonçalves e Michelle Rosa Santos.

