Resultados – CNC Preliminar Herdade Vale Sabroso

O CNC Iniciação, Preliminar, 1* e 2* que se disputou no último sábado (13) na Herdade Vale Sabroso, contou com a participação de 24 atletas e 27 cavalos.

As provas do CNC Iniciação e CNC Preliminar foram as que registaram maior adesão de participantes e foram ganhas, respetivamente, pelo Guarda Principal Filipe Luís com Ícaro, enquanto a Preliminar foi ganha por Sebastião d’Orey Manoel com Paloma do Mouchão.

Já o CNC de 1* teve como vencedor Miguel Pistola com Lemonade Fly, enquanto no CNC de 2* esteve melhor Carlos Grave com Nordeste da Vala.

Resultados completos AQUI