Regulamento de Dressage de 2024 – Principiais alterações Link

•Obrigatoriedade de prémios monetários nos CDNs, Taça de Portugal e Dressage Open, nas provas que tenham mais de 8 Atletas (art.º440.º)

•As esporas passam a ser facultativas em todas as provas (art.º 443.º n.º6)

•É estipulada a idade mínima de 6 anos para os Póneis poderem participarem no Troféu de Dressage Póneis (art.º 444 n.º3)

•Percentagem mínima de acesso ao Campeonato Nacional de Seniores foi reduzida para 64% (Anexo A 2.1)

•Dressage Open deixa de existir resultado mínimo para passar ao segundo dia de competição (Anexo B)

– Os CDR quando julgados por 2 juízes são consideradas provas qualificativas para o Dressage Open (Anexo B n.º2)

– Foi introduzido o grau BIG Tour, que será disputado sob as provas: Inter 2, Grande Prémio de Cavalos Novos e GP Freestyle (Anexo B n.º4)

•Campeonatos Regionais de Dressage

Foi introduzida uma nova forma de qualificação e acrescentado mais um escalão (“Juventude”) (Anexo C)

• Nos Campeonatos Regionais e no Troféu dos Campeões Regionais a prova do ultimo dia do Grau Small Tour passa a ser a “ InterI Freestyle” (Anexo C n8 e D)

•Na Taça de Portugal de Dressage foi Introduzido o grau BIG Tour, sob as provas:

Inter 2, Grande Prémio de Cavalos Novos e GP Freestyle (Anexo E nº4 e 5)

•No Campeonato de Póneis é estipulados que os conjuntos que participem neste Campeonato, ou em provas, Pony Rider FEI, ficam impedidos de participar no Troféu de Dressage Póneis (anexo G n.º 12)

•Foi introduzido um novo protocolo – Grande Prémio para Cavalos Novos Link

•Foram efetuadas alterações à Prova Média 2, em especial na parte do galope Link