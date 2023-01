Quem vencerá o Prix de Cornulier no próximo domingo?

Em 2022, Flamme du Goutier venceu o Prix de Cornulier derrotando Granvillaise Bleue e Étoile de Bruyère. Estes três cavalos estão inscritos para alinhar no Prix de Cornulier bem como Hannah des Molles, Happy and Lucky, Fantaisie, Hirondelle du Rib e Gladys des Plaines, no próximo domingo (22) no Hipódromo de Paris-Vincennes.

Vão alinhar 18 participantes no Prix de Cornulier (G1) disputada sobre uma distância de 2700m. Esta prova reservada a cavalos dos 4 aos 10 anos, é considerada o campeonato do mundo de trote montado.

Lista de Participantes