Prognosticos: Prix de l’Arc de Triomphe 2023

No próximo domingo, o Hipódromo ParisLongchamp recebe o Prix de l’Arc de Triomphe 2023, mais uma vez uma edição fascinante. Encontrar a chave para o grande evento de 2400m não é tarefa fácil, dada a notável diferença nos perfis dos cavalos participantes.

Do lado francês, os locais contam com o excepcional «Ace Impact», que venceu as cinco corridas em que competiu. A sua vitória no Prix du Jockey-Club não deixou dúvidas sobre a sua classe. «Feed The Flame», que ficou em quarto lugar no Derby Francês, venceu o Grand Prix de Paris. Embora tenha sido derrotado no Prix Niel, ele representa outra boa perspectiva francesa de 3 anos. Vê-lo cruzar a linha de chegada no L’Arc de Triomphe na frente, não seria uma surpresa.

A vencedora do Prix de l’Opéra o ano passado, «Place Du Carrousel», venceu o Prix Foy este ano, e pode surpreender. «Simca Mille», que foi para a Alemanha para vencer um Grupo 1 pela primeira vez, parece mais uma candidata à vitória.

«Continuous» que progrediu de forma notável durante o verão é a melhor perspectiva entre os poldros de 3 anos, treinados na Irlanda e no Reino Unido.

Vários cavalos mais velhos parecem sérios candidatos ao título, «Hukum» e «Westover», dois casos em questão. Ambos são cavalos experientes, e houve muito pouco a separá-los no King George, ficando claro que estavam à frente da concorrência.

Uma pequena revelação da equipe alemã não está fora de questão. «Sisfahan» pode não ser uma escolha óbvia, mas os poldros de 3 anos, «Fantastic Moon» e «Mr. Hollywood», terminaram em primeiro e segundo lugar no Derby Alemão, respectivamente, com o primeiro vencendo posteriormente o Prix Niel. Ambos têm boas referências em corridas de 2400m.

Por último, mas não menos importante, temos a representante japonesa, a égua de 5 anos «Through Seven Seas», cujo principal feito foi um segundo lugar muito disputado no Grupo.1 Takarazuka Kinen em Hanshin no final de junho.