Príncipe alemão sofre queda fatal de cavalo 14 Junho, 2018 19:37

Georg-Constantin, príncipe herdeiro da dinastia Wettin, morreu no último sábado em consequência de uma queda de cavalo, confirmou a família na noite desta terça-feira (12/06). A queda do cavalo deixou-o em estado tão crítico que não resistiu aos ferimentos sofridos. Georg-Constantin tinha 41 anos, e o acidente ocorreu durante um passeio perto do Palácio Apethorpe, em Northamptonshire, na Inglaterra.

O príncipe era o sucessor designado de seu tio Michael, de 71 anos, príncipe de Saxe-Weimar-Eisenach – braço da dinastia Wettin, uma das famílias nobres mais antigas da Europa, com mais de mil anos de existência.

Nascido em Munique, o príncipe Georg-Constantin viveu 25 anos na Inglaterra. Casou com a britânica Olivia Rachelle Prage em 2015.

Segundo a revista alemã Bunte, que noticiou a morte do príncipe, esta resultou de um “trágico acidente”.