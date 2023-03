Primeiro Leilão Fences – Sábado, 22 de abril

Le Printemps des Sports Équestres como apoio da Fences organiza a sua segunda edição, no Grand Parquet de Fontainebleau, (Seine-et-Marne), de 19 a 23 de abril. No sábado, 22 de abril, a Fences apresentará vinte cavalos de alta qualidade, bem como alguns embriões excepcionais que nascerão em 2023.

A Agência Fences, que celebra o seu 35º aniversário este ano, é uma referência europeia no campo de leilões de cavalos de desporto. Quase 10.000 cavalos foram vendidos nos seus famosos leilões, incluindo três medalhistas de ouro europeus individuais e mais de vinte finalistas nos Jogos Olímpicos, Jogos Equestres Mundiais e finais da Taça do Mundo de Saltos da FEI. Os parceiros da Fences e a equipe da GL events Equestrian Sport, que tem organizado a Equita Lyon, o Salon du Cheval e Le Printemps des Sports Équestres em Fontainebleau há vários anos, com o objectivo de promover o desporto e a criação de cavalos. No sábado, 22 de abril, as duas entidades unem esforços e organizam o primeiro Leilão Fences, apresentando cavalos de alta qualidade em Fontainebleau.

VINTE CAVALOS E VÁRIOS EMBRIÕES IRÃO A LEILÃO

O catálogo do leilão apresentará principalmente cavalos montados com idades entre cinco e sete anos, que os parceiros da Fences acreditam têm potencial para saltar percursos de 1,40m ou mais. O catálogo também vai apresentar alguns cavalos de oito e nove anos, dependendo das seleções atualmente em curso. Alguns embriões excepcionais a nascer em 2023 também fazem parte do catálogo.

Os cavalos colocados à venda estarão presentes no Grand Parquet de Fontainebleau, onde os potenciais compradores podem experimentá-los mediante agendamento durante o Le Printemps des Sports Équestres. O leilão ocorrerá no sábado à noite, na presença dos parceiros da Fences.

Todas as informações sobre os cavalos à venda podem ser encontradas em www.fences.fr conforme se tornem disponíveis.