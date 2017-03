Ponte de Lima on Horseback – Um despertar de sensações! 16 Março, 2017 12:26

Ponte de Lima on Horseback é um projeto onde os passeios a cavalo por trilhos e ecovias certamente irão despertar sensações e proporcionar momentos inesquecíveis.

No dorso de um cavalo desfrute do Património Cultural, Natural e Edificado da vila mais antiga de Portugal, Ponte de Lima, Terra Rica da Humanidade.

Pelas margens do Rio Lima, Serra d’Arga, Área Protegida das Lagoas e Parque Nacional da Peneda-Gerês aliado ao bem receber e à variedade gastronómica de excelência, estão reunidas as condições para que a região seja referência internacional no Turismo Equestre.

Venha sentir esta experiência!

Email: horseback@centroequestrevaledolima.com

