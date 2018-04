Participação de conjuntos no CSIO de Lisboa de 2018 19 Abril, 2018 7:49

A FEP através da Circular nº 8/DIR/2018 de 16 de Abril informa:

“Relativamente à participação de conjuntos no CSIO de Lisboa, serão aceites as inscrições de 30 cavaleiros (incluindo a equipa nacional) apurados, sucessivamente, de acordo com as seguintes prioridades:

1º Todos os cavaleiros que se encontrem em situação de poderem vir a integrar a equipa nacional, de acordo com a Circular FEP nº 1 /DIR de 3 de Janeiro de 2018.

2º Os cavaleiros com melhor classificação do ranking FEI a 30 de Abril de 2018.

3º Os cavaleiros com melhor classificação do ranking FEP a 30 de Abril de 2018.