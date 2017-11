Parceria do Benfica com Daniel Pinto renovada 22 Novembro, 2017 10:56

O cavaleiro Daniel Pinto e Fernando Tavares, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, reuniram-se na sala de Imprensa dos pavilhões da Luz para anunciar a renovação da aliança.

Para Fernando Tavares, o momento marca uma aposta do Clube na modalidade dressage. “É uma investida numa elite um pouco diferenciada a que os benfiquistas não estão habituados, a área de equitação. Pretendemos reforçar esta relação com um cavaleiro de excelência, o Daniel Pinto, com tarimba de Campeonatos do Mundo, da Europa e Jogos Olímpicos, e pode-se dizer que é um atleta que continua, dia a dia, a evoluir”, elogiou.

O vice-presidente encarnado anunciou novidades. “Além de ser uma aposta em Tóquio 2020, temos também em vista a possibilidade de fazer um desenvolvimento protocolar na área da aprendizagem da equitação, para assim poder alargar esta oferta a jovens do Benfica. Somos um Clube que tem de estar talhado para detetar talento e levar esse mesmo talento às grandes competições”, referiu.

Já Daniel Pinto mostrou-se satisfeito e revelou os seus objetivos. “Por agora quero alcançar a final da Taça do Mundo em Paris, no mês de Abril, para a qual estamos agora nas qualificações. Já a grande competição do ano é o Campeonato do Mundo nos EUA, em Agosto. Vou tentar fazer parte da equipa portuguesa e mais uma vez representar o meu país e ter condições de fazer uma boa performance”, finalizou.

Fonte: João André Silva (Benfica).