OMV pede “isenção de IVA” dos serviços médico-veterinários

“Num país em que mais de metade da população tem um animal de estimação, existe um tema que tem sido consecutivamente ignorado pelos vários Governos: a taxa de IVA máxima, de 23%, aplicada para os serviços médico-veterinários, alguns dos quais de carácter obrigatório por imposição do Estado”, refere a OMV.

De acordo com Jorge Cid, Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, “a Medicina Veterinária é a única profissão de saúde com semelhante taxa atribuída, uma condicionante que marca a actuação e o dia-a-dia dos médicos veterinários”. O bastonário diz ainda que os profissionais do sector “veem-se diariamente confrontados com situações de famílias com poucos recursos e que fazem grandes sacrifícios para tratar os seus animais.”

“Existem portugueses que por não terem possibilidades, deixam de tratar dos seus animais, colocando em causa tanto a saúde destes como de quem os rodeia. Porque quando falamos de medicina veterinária falamos de saúde pública, sendo os médicos veterinários actores fundamentais na luta contra a resistência aos antibióticos. As bactérias multirresistentes são já hoje responsáveis pela morte cerca de 33 mil pessoas por ano na Europa”, conclui Jorge Cid.

Fonte: Veterinária Atual