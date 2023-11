«Ofensor Mac» Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo 2023

«Ofensor Mac» de 5 anos, (Hábil da Broa MV x Princesa MAC por Hábil MV) da criação e propriedade da Coudelaria Manuel Assunção Coimbra Herds. é o campeão da raça Lusitana do LXIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXIV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano.

Disputaram ainda este ambicionado título, o poldro «Poderoso Plus» (Rubi x Iris Plus por Peralta Pinha) do criador Dressage Plus, após ter vencido a classe de cavalos montados de 4 anos com medalha de ouro, e o poldro «Quorcel Lezírias» (Coronel x Hiara das Lezírias por Aio) da Companhia das Lezírias que venceu a classe de poldros de um ano também com a medalha de ouro.

Já o título de campeão de raças foi atribuído a «Qatar F» (Upercut Kervec x First Pretty)(Português de Desporto – 3 anos), do criador Casa Agrícola Vitor Frias e propriedade de Transfialense SA.

O Concurso de Modelo e Andamentos contou com a inscrição de 56 animais na seguintes categorias:

Lusitanos de 3 anos – 15 animais: Lusitanos de 4 anos – 14: Lusitanos de 5 anos ou mais – 18: Luso Warmblood – 2: Português Desporto – 1: Cruzado Português – 2: Puro Sangue Árabe de 3 anos – 1: Puro Sangue Árabe de 5 anos ou mais – 2: Anglo-Árabe – 1.

A cerimónia decorreu ao final da tarde desta quinta-feira no Largo do Arneiro.

Resultados:

CLASSE MACHOS 3 ANOS

1º Quorcel das Lezírias da Companhia das Lezírias – Medalha de Ouro

2º Querosene Dressage Top do criador Dressage Top – Medalha de Ouro

3º Qatar do Penedo do criador Resina Antunes – Medalha de Prata

CLASSE MACHOS 4 ANOS MONTADOS

1º Poderoso Plus do criador Dressage Plus – Medalha de Ouro

2º Poderoso Dressage Top do criador Dressage Top – Medalha de Ouro

3º Poison do criador Coudelaria Carvalho Matos – Medalha de Ouro

4º Palpite Plus do criador Dressage Plus – Medalha Prata

MACHOS 5 ANOS OU MAIS MONTADOS

1º Ofensor do criador Coudelaria Manuel Assunção Coimbra – Medalha de Ouro

2º Norio do criador Coudelaria João Pedro Rodrigues – Medalha de Ouro

3º Luxuoso do criador Fernando Pinho. Medalha de Prata

4º Nativo da Moura do criador Felipa Ferraz Craveiro – Medalha de Prata

5º Onesto do criador José Francisco Eusébio e Nuno Eusébio – Medalha de Prata

LUSO WARMBLOOD – POLDROS 3 ANOS

1º Quidditch do Pilar do criador Coudelaria Henrique Abecassis – Medalha de Ouro

2º Quindertanz do Pilar do criador Coudelaria Henrique Abecassis – Medalha de Ouro

PORTUGUÊS DE DESPORTO – POLDROS 3 ANOS

1º Qatar F do criador Casa Agrícola Victor Frias – Medalha de Ouro

2º Quefir do criador Dr. Pedro Ferras da Costa – Medalha de Ouro

CRUZADO PORTUGUÊS – POLDROS 3 ANOS

1º Quebec-dio-Zé do criador José Alves Inácio – Medalha de Prata

PURO SANGUE ÁRABE – POLDROS 3 ANOS

1º Quiko da Apariça do criador José Rodrigo Lancastre Bobone – Medalha de Prata

PURO SANGUE ÁRABE – CAVALOS 5 ANOS OU MAIS

1º Notável da Apariça do criador José Rodrigo Lancastre Bobone – Medalha de Ouro

ANGLO-ÁRABE – CAVALOS 5 ANOS OU MAIS

1º Mágic da Apariça do criador José Rodrigo Lancastre Bobone. Medalha de Prata

CAMPEÃO SANGUE ÁRABE – Notável da Apariça do criador José Rodrigo Lancastre Bobone

