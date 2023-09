O Qatar Prix de l’Arc de Triomphe no hipódromo de ParisLongchamp! (VÍDEO)

No domingo, 1 de outubro de 2023 (às 16h05), os melhores cavalos de corrida do mundo alinham no Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, a melhor corrida de cavalos do mundo de acordo com as classificações oficiais.

Este desafio histórico, que tem empolgado o mundo das corridas de cavalos por mais de 100 anos, incluirá campeões equinos que vêm de tão longe quanto o Japão, Inglaterra, Alemanha, Irlanda e várias regiões da França.

As apostas são altas, pois o vencedor é considerado o melhor cavalo do mundo!

O evento será transmitido ao vivo em 60 países e cerca de 250 jornalistas internacionais estarão em ParisLongchamp para relatar a ação do dia.

O Qatar Prix de l’Arc de Triomphe é considerada uma das corridas de cavalos mais importantes do mundo. O nome completo da corrida inclui “Qatar” devido ao alto patrocínio da Qatar Racing and Equestrian Club, que oferece um prémio em dinheiro substancial para esta corrida.

A corrida é frequentemente considerada um teste de habilidade e velocidade para cavalos de corrida, e o vencedor é altamente valorizado no mundo das corridas de cavalos. É um evento que atrai entusiastas de corridas de cavalos de todo o mundo e é celebrado com grande pompa e circunstância em Paris.

Trailer do Qatar Prix de l’Arc de Triomphe