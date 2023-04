O Prix de l’Atlantique este sábado

O Hipódromo de Enghien-Soisy (França), recebe este sábado (22) o Prix l’Atlantique que vai contar com a participação de 14 cavalos divididos em duas linhas atrás do ‘autostart’.

A presença do campeão «Etonnant» com o driver Anthony Barrier é a atração desta corrida que servirá de suporte para o Quinté+.

Disputado sobre a distância de 2150 metros com partida dada no ‘autostart’, o Prix de l’Atlantique reune 14 cavalos de alta qualidade, incluindo cinco vencedores de Grupos I, começando por “Etonnant”. Impressionante vencedor do Prix Kerjacques (Grupo II) em Vincennes em 8 de abril, o campeão de Richard Westerink provou que recuperou depois de sofrer da doença de Lyme neste inverno. Este filho de Timoko, ele próprio vencedor há exatamente dez anos, tentará vencer depois de ter terminado em segundo lugar duas vezes em 2021 e 2022, sendo cada vez ultrapassado por «Vivid Wise As».

Etonnant vai defrontar uma oposição é de peso. Philippe Allaire alinha dois dos principais cavalos de sua equipa, «Hohneck» (4), associado pela primeira vez a Gabriele Gelormini e o italiano «Callmethebreeze» (7), confiado a Alexandre Abrivard. «Délia Pommereux» (6), terceira classificada nas duas últimas edições, tentará fazer pelo menos tão bem se não melhor. Esta égua teve um desempenho excelente no Critérium de Vitesse da Côte d’Azur (Grupo I) em Cagnes-sur-Mer; «Emeraude de Bais» (1) também está na lista, assim como «Gently de Muze» (9) e «Go on Boy» (13), respectivamente terceiro e quinto.

«Horsy Dream», duplo vencedor do Grupo I em Vincennes, partirá na segunda linha com o número 10.

Lista de participantes AQUI