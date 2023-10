«Mount St John Freestyle» para Cathrine Laudrup-Dufour

«Mount St John Freestyle», a égua com a qual Charlotte Dujardin conquistou duas medalhas mundiais e inúmeras vitórias internacionais, juntou-se à talentosa cavaleira dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour como uma hipótese para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Metade da propriedade desta égua de 14 anos, foi adquirida pela empresa conjunta que Cathrine tem com a sua equipa de apoio, a família Zinglersen.

«Mount St John Freestyle» fez parte da equipe britânica que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Equestres Mundiais em 2018, montada pela britânica Charlotte Dujardin, que também conquistou a medalha de bronze individual. Entre as principais prestações, destaca-se o recorde pessoal no Grande Prémio Freestyle com uma pontuação superior a 89% em Amsterdão, em janeiro de 2020 e a vitória na etapa da Taça do Mundo em Olympia, em 2019, entre outras vitórias internacionais.