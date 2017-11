Morreu o Lusitano Notável JCL com 23 anos (VÍDEO) 1 Novembro, 2017 16:50

Morreu esta terça-feira enquanto dormia, o garanhão Lusitano Notável JCL (Forcado x Delta por Triunfo) ferro José Correia Leite, do cavaleiro olímpico português Carlos Pinto.

Carlos Pinto com Notável JCL participou nos Campeonatos da Europa em La Mandria (Itália) em 2007 e nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Este conjunto em 2007 venceu o G.P. Especial de Azeitão, conquistou o 2º lugar no Grande Prémio Kür do CDI3* Saumur (70,800%) tendo alcançado o 8º lugar no G.P. Kür do CDIO3* Roterdão (66.950%), entre outros resultados.

O último internacional de Notável foi o CDI3* Vierzon (França) montado por Carlos Pinto em 2009, onde alcançou o 4º lugar no Grande Prémio Freestyle (69.850%).

Notável foi também o grande companheiro da jovem Mado, filha de Carlos Pinto. Actualmente o cavalo gozava de uma merecida reforma no Haras de la Gesse em França.