«Molly Malone V» de Bertram Allen passa a reprodutora (VÍDEO) 21 Outubro, 2019 12:00

Através do Facebook, o jovem cavaleiro irlandês, Bertram Allen, anunciou a sua decisão em retirar das pistas a sua égua ruça «Molly Malone V» de 15 anos.

Esta égua, filha de Kannan e de uma égua KWPN Janini por Cavalier, do criador Keith Doyle, inscrita no Anglo European Studbook (AES) e companheira de Allen foi responsável por inúmeras vitórias em provas internacionais de grande nível. Em 2013 o conjunto conquistou a medalha de prata individual no Campeonato da Europa de Juniores que decorreu em Dehesa Montenmedio. Venceram os Grandes Prémios dos CSIO5* de Dublin 2014, CSIO5* de Lummen, o CSIW de Verona e o CSI5* de Dinard 2015. Na final da Taça do Mundo em Las Vegas 2015, conquistaram o bronze. Integraram a equipa irlandesa no Campeonato do Mundo de Caen 2014 e no Campeonato da Europa de Aachen 2015 e a Final da Taça das Nações de Barcelona 2015.

“Decidimos anunciar a retirada da minha companheira e amiga, «Molly Malone». Molly ajudou-me imenso quando eu ainda era um “rookie”, e por isso estou-lhe muito grato. Agora vai iniciar uma nova etapa como reprodutora. Obrigada a todos por seguirem a nossa carreira e um agradecimento muito especial a Marlen Schannwell, que tem acompanhado Molly nesta viagem incrível”, afirmou Allen no seu FB.