Melhores ideias de negócio no setor do cavalo vão ser premiadas!

O Horse Economic Forum (HEF) acaba de lançar o concurso Horse Business Ideas, uma iniciativa promovida pelo Município de Alter do Chão e cujo objectivo é dinamizar novas ideias de negócio no sector equestre.

O júri do concurso, composto por membros do Fórum de Administradores e Gestores de Empresa (FAE), irá avaliar os projectos submetidos de acordo com critérios de inovação e criatividade, potencial de diferenciação, viabilidade e sustentabilidade, e potencial de impacto económico.

As candidaturas podem ser submetidas no site do HEF até ao próximo dia 8 de Maio e a selecção do júri irá privilegiar projectos de negócio inovadores, que revelem capacidade empreendedora e contribuam para criar postos de trabalho. Os vencedores serão anunciados no dia 20 de Maio. Os prémios variam entre os 500 e os cinco mil euros.

«O objectivo do Horse Business Ideas é inspirar o empreendedorismo e identificar jovens com capacidades inovadoras e novas ideias de negócio, capazes de desenvolver um plano de negócios no ecossistema equino», sublinha Francisco Miranda, presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão.

Paulo Carmona, presidente do FAE, acredita que «é fundamental Portugal dinamizar internacionalmente este tipo de iniciativas, como o Horse Business Ideas, de forma a posicionar os seus clusters distintivos. O Horse Economic Forum é uma iniciativa inovadora e que o FAE desde a primeira hora apoiou».

O HEF é um projecto único em Portugal e na Europa, que integra um conjunto de iniciativas, que envolvem vários parceiros nacionais e internacionais. A sua missão é desenvolver e promover a Economia do Cavalo, contribuindo para a promoção internacional de Alter do Chão enquanto centro global de referência para a economia do cavalo.

Os dados do Annual Report, que permitirão, pela primeira vez, medir o impacto do sector equestre em Portugal, irão ser divulgados durante a realização da conferência internacional, agendada para Maio.

A Federação Equestre Internacional (FEI), a Federação Equestre Portuguesa (FEP) e o Fórum de Administradores de Empresas (FAE) são parceiros institucionais do HEF.