Mário Queirós Ribeiro premiado pela Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos

Mário Queirós Ribeiro, estudante do 6.º ano do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto, venceu um dos dois prémios do concurso de comunicações livres do Congresso Anual da Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários de Equinos (APMVE), que decorreu em Vilamoura, nos passados dias 27 e 28 de outubro.

Intitulado “Caso Clínico: Disfunção da Pars intermedia da Hipófise e Melanoma metastático numa égua ruça”, o trabalho premiado foca-se nos aspetos clínicos e patológicos da síndrome clínica da Disfunção da Pars intermedia da Hipófise, é a endocrinopatia mais comum em cavalos idosos.

No seu estudo, Mário Queirós Ribeiro abordou o caso de uma égua residente do ICBAS, acompanhada pelo Centro Clínico de Equinos de Vairão (CCEV) e pelo Centro de Reprodução Animal de Vairão (CRAV), este ano eutanasiada e necropsiada pelo Laboratório de Patologia Veterinária do ICBAS.

Segundo o estudante do ICBAS, não sendo a Disfunção da Pars intermedia da Hipófise um tema que “arrebata muitos corações à partida”, trata-se de uma doença crónica que difere significativamente das patologias da Medicina de Animais de Companhia às quais é frequentemente associada. Existem formas relativamente simples de a controlar, sendo “importante que os Médicos Veterinários estejam familiarizados, não só com estes protocolos terapêuticos, mas também com as ferramentas mais eficazes para a diagnosticar”, refere o estudante.

Tratando-se de uma patologia associada a cavalos de idade avançada num congresso que focava principalmente a medicina desportiva e a reprodução, Mário Queirós Ribeiro revela-se “muito satisfeito por ter conseguido conquistar o interesse do júri.”

Para o futuro veterinário, “ter a oportunidade de apresentar um trabalho no Congresso Anual da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos foi uma honra e um prazer enorme.” Para além disso, “ver reconhecido algum mérito no meu trabalho, particularmente por pessoas tão conhecedoras, foi uma alegria gigantesca”.

“Fiquei mesmo muito contente, especialmente porque a área de Medicina de Equinos sempre foi a que me interessou mais, e na qual pretendo trabalhar no futuro”, acrescenta Mário Queirós Ribeiro, que aponta como objetivos para o futuro “acabar o curso, continuar a estudar e começar a exercer”.

Para além de Mário Queirós Ribeiro, o trabalho premiado contou com a participação do estudante Gonçalo Barros, do Laboratório de Patologia Veterinária, na pessoa de Gabriela Fernandes, Fátima Faria e da docente Irina Amorim, e ainda de Raquel Cunha, Inês Briote, e do docente Luís Atayde, todos do Centro Clínico de Equinos de Vairão (CCEV) sediado no ICBAS.

Fonte: Mariana Pizarro/ICBAS