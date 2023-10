Maria Confraria foi vice-campeã de póneis

Maria Confraria e Jet Set de Zeldi sagraram-se vice-campeões nacionais de dressage pony 2023, no campeonato nacional de dressage. que decorreu em Lisboa, no passado fim de semana.

A atleta, que treina na Academia Equestre João Cardiga – AEJC, integra o programa desportivo de preparação de atletas para a competição, que ali se desenvolve e, estreou-se este ano, no Campeonato Nacional de Dressage, com o cavalo Jet Set de Zeldi. Um pónei puro sangue lusitano, com 9 anos, filho de Zeloso do Lis x Dinâmica. Maria tem 13 anos, treina regularmente, na Academia J Cardiga, com Joao Pedro Cardiga.

João Pedro Cardiga afirma que: ” … o conjunto estreou-se este ano, no escalão Póneis FEI (nível internacional) e, para além de se ter qualificado para o nacional, ainda, terminou no pódio. O objetivo foi totalmente alcançado. O cavalo é novo, tem 9 anos é um puro sangue lusitano de baixa estatura, podendo por isso ser classificado de pónei. Este cavalo pode ser um bom exemplo para os criadores da “marca” nacional, para escoarem os produtos mais pequenos. É um cavalo que apresenta uma excelente condição física e boa cabeça, permitindo ambicionar que a Maria, com ele, possa alcançar mais e melhores conquistas.”

Para Maria Confraria o futuro passa por: “Quero continuar a treinar e a aprender o máximo possível com este cavalo e qualificar-me para um europeu. Gostaria imenso de poder representar o meu País e o meu clube a nível internacional.”