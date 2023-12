Maria Confraria, com Jet Set a grande vencedora do Cardiga Equestrian Circuit 2023

Os vencedores da 4ª edição do Cardiga Equestrian Circuit foram anunciados no dia 17 dezembro, na Gala Prémios Cardiga, que decorreu nas instalações da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras.

Maria Confraria, com Jet Set, foi a grande vencedora, tendo recebido o premio mais desejado da noite – a Caixa de Arreios Pin Boxes. Em segundo lugar, ficou Ema Ferreira, com Medronho do Zambujal, que recebeu umas botas Celeris-Boots e em terceiro lugar Manuel Maia, com Melro da Sernadinha que foi presenteado com um Voucher Vila Galé Hotéis.



Este ano, a festa contou com mais 3 vencedores no escalão de Póneis. A vencedora absoluta foi Beatriz Lobão, com Trinco, que recebeu um Toque oferecido pela Equigolden e o Mundo da Equitação ofereceram os prémios do 2º e 3º lugares, respetivamente, a Mariana Mustra com Extreme e Caetana Andrade com Gin.

Para alem da entrega de taças e prémios utilitários, da HORSEFIRE, a 13 escalões (dressage póneis, dressage, paradressage e dressage special Olympics), a direção homenageou os colaboradores, alguns dos quais, foram destacados, através de uma votação on-line – Prémio Nomeados do Ano.

José Lopes foi destacado como Tratador do Ano, João Pedro Cardiga, como Treinador do Ano e os Prémio Dedicação foram entregues a Cândida Rodrigues e Elsa Assis, pela entrega nos seus postos de trabalho. O Prémio Superação foi entregue a Caetana Andrade.

Lurdes Cardiga, presidente da Academia afirmou: “Esta Gala antecipa um pouco o Natal e tem como principais objetivos; Juntar a comunidade da Academia Equestre João Cardiga para reforçar laços de colaboração, desenvolver valores de camaradagem, desportivismo e empenho; Recordar a missão da Academia – “Promover a Equitação Para Todos, no respeito pelas diferenças”; Celebrar os feitos conquistados ao longo do ano e Homenagear e agradecer aos que estão com a instituição e que contribuem para o seu desenvolvimento.

Pensamos ter alcançado estes objetivos, ao reunir sete marcas para premiar os vencedores e colaboradores. O nosso agradecimento sincero, vai para a PIN BOXES, CELERIS BOOTS, VILA GALE HOTEIS, HORSEFIRE, O MUNDO DA EQUITAÇÃO, CULTO DA IMAGEM e EQUIGOLDEN.. Obrigada por encherem de sorrisos, os rostos dos 56 premiados e dos 25 colaboradores da Academia.

Nunca, como hoje, a “Equitação para Todos” faz sentido e acrescenta a sociedade.”