Os CTT da Suíça (Swiss Post) escolheram a fotografia do Luso-árabe Chaplin L.V. na sua mais recente emissão filatélica.

Este cavalo do criador português, Francisco Lobo de Vasconcellos, que toureou com David Gomes em 2018, foi recentemente vendido à cavaleira suíça Kathrin Schüpbach-Schäfer, através do Lusitano Horse Search.

O grupo de selos de Francos Suíços (CHF) 1,00 de Chaplin LV é sobre a fotografia da profissional Andrea Mummenthaler.