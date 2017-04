Luciana Diniz tem um novo cavalo nas suas boxes (VÍDEO) 25 Abril, 2017 12:01

A cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz com a sua nova égua belga, Isabeau Van Dorperheide de 9 anos, debutou no Grande Prémio do CSI1* Eschweiler (Alemanha), tendo penalizado apenas 1 ponto por excesso de tempo (16º) no domingo passado. Esta égua que se encontra nas boxes da cavaleira é muito especial para Luciana, pois é filha do seu querido Winningmood que completou esta semana 18 anos.

Isabeau Van Dorperheide, propriedade do belga Ludo Philippaerts, começou a sua carreira desportiva com Louise Laer e Viktor Daem na Bélgica e ultimamente competia com o francês Timothée Anciaume.