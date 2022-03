«Life is Good» já está no Dubai para participar na Taça do Mundo no dia 26 de Março no Hipódromo de Meydan.

«Life is Good» (into Mischief x Distorted Humor) um dos favoritos, terá muito a dizer nesta grande corrida de $ 12.000.000. Veremos se ele defende bem as cores americanas.

Este cavalo disputou sete corridas tendo vencido seis ganhando um total de $ 2.814.000 em prémios pecuniários. No seu palmarés constam a Pegasus World Cup e a Breeders’ Cup Dirt Mile, além de vencer corridas importantes do Grupo 1 como o Sham Stakes, o San Felipe Stakes e o Kelso Handicap. Na Taça do Mundo Pegasus em 29 de Janeiro ele superou brilhantemente os 1.800 metros. Na Taça do Mundo do Dubai este cavalo terá que enfrentar os 2.000 metros pela primeira vez.