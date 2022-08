LGCT Valkenswaard: Irlandês Michael Pender conquista Grande Prémio (VÍDEO)

O jovem cavaleiro Michael Pender, de 22 anos, venceu no sábado (27) a etapa de Valkenswaard, Holanda, do Global Champions Tour.

Montando HHS Calais, Pender foi um dos três conjuntos que conseguiu sem faltas o percurso principal e o desempate. No desempate, o irlandês foi o mais rápido tendo registado 41,23s.

O alemão Philip Weishaupt foi segundo classificado com Coby, com o tempo de 42,71s e em terceiro ficou a norte americana Bliss Heers com Antidote de Nars, com 45.42s.

Com 12 etapas realizadas, o alemão Christian Ahlmann é o líder, com 236 pontos.

A próxima etapa será disputada em Roma (ITA), no dia 3 de Setembro.

Resultados AQUI