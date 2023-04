Leilão Coudelaria de Alter: «Ofendido AR» arrematado por €20.100 (VÍDEO)

A mais antiga coudelaria do mundo que celebra este ano 275 anos de existência, realizou em formato simultâneo, presencial e online, esta segunda-feira (24), o tradicional Leilão Anual da Coudelaria de Alter que contou com casa cheia para licitar os 22 cavalos (10 machos e 12 fêmeas).

Dos 22 animais Puro-sangue Lusitano leioloados, a maioria da linha genética Alter Real, a estrela do evento acabou por ser o garanhão de 5 anos, «Ofendido AR) (Fevereiro x Inca por Coronel) montado pelo cavaleiro Sérgio Costa. «Ofendido AR», negativo à piroplasmose, foi arrematado por €20.100 por um comprador estrangeiro.

Apenas 5 dos 10 machos a leilão foram vendidos.

Das 12 éguas apresentadas, venderam-se apenas 2, sendo que «Porosa AR» (Rubi x Fivela por Viheste) de 4 anos, atingiu o preço mais elevado, €8.700.

Alguns dos animais presentes neste leilão eram netos e filhos dos cavalos de Grande Prémio «Rubi AR», «Beirão AR» e «Coronel AR».

A venda deste ano rendeu aos cofres da Coudelaria mais de 79.000 mil euros.

Os animais que não foram vendidos ontem no Leilão Anual seguem disponíveis para venda no website da Coudelaria, agora com um acréscimo de 10% no valor base de licitação inicial.