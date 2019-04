Leilão Anual da Coudelaria de Alter 2019 31 Março, 2019 9:29

A Coudelaria de Alter vai realizar o seu leilão tradicional na quarta-feira 24 de Abril, pelas 15h00.

Este ano, serão apresentados animais exclusivamente do ferro Alter Real (AR).

São levados a leilão animais cuja genética é em tudo semelhante aos animais que fazem parte da base de criação da Coudelaria de Alter, que primam pela funcionalidade e que serviram a EPAE ou desenvolveram performances na Dressage, onde se destaca o Olímpico Alter Real Rubi, e um dos seus filhos em GP o Beirão (AR).

Os animais serão apresentados montados, mostrando mais facilmente todas as suas potencialidades. Dá-se a possibilidade de serem adquiridos animais com hipótese de integrar um projecto desportivo, filhos de garanhões comprovados da Coudelaria de Alter que rodam nos palcos internacionais da Dressage.

A partir de agora, os animais a leilão podem ser avaliados pelos interessados e pelos seus veterinários disponibilizando-se, para os machos, Rx das extremidades distais, curvilhões e soldra e para as fêmeas um exame ginecológico incluindo ecografia reprodutiva, (efectuados pelos médicos veterinários da Universidade de Évora na Unidade Clínica da Coudelaria de Alter). No dia do leilão não poderão ser realizados exames veterinários aos animais.

O registo para licitar em leilão pode ser feito antecipadamente através de:

a) Email geral@alterreal.pt

b) Telefone 245610060

c) Fax 245610068

No dia do leilão, poderá registar-se no Secretariado do local até às 14h30.

Lista de cavalos AQUI (clique no nome do cavalo para ver o vídeo).

Chamamos a atenção para a leitura prévia do Regulamento do Leilão e Folha de Compra em Leilão AQUI.