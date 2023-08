«King Gold» vence o Prix Maurice de Gheest (VÍDEO)

No Hipódromo de Deauvile (França) este domingo, três cavalos treinados em França, dois deles por Nicolas Caullery, enfrentaram sete cavalos britânicos no ARC Prix Maurice de Gheest (Gr1) ao longo de 1.600m. No entanto, foi um desses puros-sangues franceses que, nos momentos finais, conseguiu manter uma pequena vantagem sobre o favorito inglês, «Spycatcher» (Vadamos): o cavalo francês castrado de 6 anos, «King Gold» (Anodin), criado pela co-proprietária Christian Wingtans e montado por Nicolas Caullery derrotou o cavalo britânico por uma cabeça. Logo atrás, por um pescoço, ficou Saint Lawrence (Al Kazeem) em terceiro lugar.

Vale a pena salientar que «Vadamos», pai do favorito «Spycatcher» segundo classificado, é agora é usado como reprodutor de cavalos de corrida de obstáculos, enquanto «Al Kazeem», pai do terceiro classificado, venceu o Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1) sobre a distância de 1.400 metros. «Anodin», pai do vencedor, também é conhecido por produzir cavalos de saltos.

Quanto a «King Gold», participou em 31 corridas e venceu 8 vezes, incluindo quatro das suas últimas cinco corridas. Estreou-se como poldro aos 2 anos e correu apenas uma vez, mas venceu imediatamente na temporada seguinte. Passou o inverno no Dubai este ano, sem conseguir uma vitória, antes de vencer duas vezes seguidas e terminar em terceiro no Prix du Palais-Royal (Gr3).

