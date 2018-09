JEM 2018: Luís Sabino Gonçalves apurado para as meias-finais de Saltos de Obstáculos (VÍDEO) 21 Setembro, 2018 9:58

O cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves apurou-se esta quinta-feira, para as meias-finais dos Saltos de Obstáculos dos Jogos Equestres Mundiais de Tryon, Estados Unidos, numa prova difícil com a obstáculos colocados a 1,65m, que ficou marcada por poucos zeros (5).

Montando o SF Unesco du Rouet, Luis Sabino Gonçalves que começou a jornada desta quinta-feira na posição 82ª, subiu para a 55ª posição com 15,88 pontos após penalização de 9 pontos. Menos sorte teve Rodrigo Giesteira Almeida que ao penalizar 22 pontos com GC Chopin’s Bushi, desceu para a 93ª posição com 28,25 pontos, ficando afastado da meia-final. Situação idêntica para Duarte Seabra com Fernhill Curra Quinn que terminou na 100ª posição com a classificação geral final de 30,90 pontos.

Por equipas, Portugal terminou este mundial na 21ª posição com 75,03 pontos, à frente do Chile, Hungria, Itália e Venezuela.

As 10 melhores equipas vão hoje disputar a segunda mão da prova por equipas.

Luís Sabino Gonçalves é o nº 1 da ordem de entrada.

ITALIANO LORENZO DE LUCA ASSUME O COMANDO PROVISÓRIO DO MUNDIAL

Lorenzo de Luca passa a liderar a classificação do Campeonato do Mundo de Saltos após as duas primeiras provas. O italiano com Irenice Horta terminaram a segunda classificativa individual com zero pontos, totalizam 1,19pts, colocando-se no comando provisório deste campeonato. O americano McLain Ward com Clinta ocupar o segundo lugar com 2,08 pontos enquanto o sueco Peder Fredricson ocupa o terceiro lugar com HG&M Christina K (2,16pts).

Não perca no Eurosport, a transmissão em directo e resumo das provas dos Jogos Equestres Mundiais com comentários de António Frutuoso de Melo.

Resultados – Individual

Resultados – Equipas

Ordem de Entrada – 21/09 AQUI