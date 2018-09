JEM 2018: Saltos de Obstáculos em directo no Eurosport 18 Setembro, 2018 22:06

Não perca no Eurosport a partir desta quarta-feira (19/09), o resumo das classificativas de Saltos de Obstáculos em curso no US Trust Arena em Tryon, Carolina do Norte (EUA). Comentários de António Frutuoso de Melo.

Conheça a programação dos JEM para esta semana.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 19 de Setembro

20h05 – Saltos de Obstáculos (1h:55min) em DIRECTO

Quinta-feira, 20 de Setembro

08h35 – Saltos de Obstáculos (55 minutos) em diferido

14h00 – Saltos de Obstáculos (60 min) em diferido

18h00 – Saltos de Obstáculos (60 min) em diferido

19h10 – Saltos de Obstáculos (2h50min) em DIRECTO

Sexta-feira, 21 de Setembro

12h05 – Saltos de Obstáculos (60 minutos) em diferido

14h00 – Saltos de Obstáculos (60 minutos) em diferido

17h00 – Saltos de Obstáculos (60 minutos) em diferido

20h00 – Saltos de Obstáculos (2h50min) em DIRECTO

Sábado, 22 de Setembro

08h30 – Saltos de Obstáculos (60min) em diferido

12h30 – Saltos de Obstáculos (45min) em diferido

16h45 – Saltos de Obstáculos (45min) em diferido

Domingo, 23 de Setembro

16h30 – Saltos de Obstáculos (60min)

17h30 – Saltos de Obstáculos (90min) em DIRECTO