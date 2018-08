JEM 2018: Golpe duro para Alemanha

A égua Fischer Rocana FST do alemão Michael Jung, que sofreu uma lesão recentemente, não viajará até Tryon nos Estados Unidos.

Um golpe duro para Alemanha que não pode contar com o seu melhor conjunto para os Jogos Equestres Mundiais. De acordo com o veterinário, trata-se de uma lesão menor, porém levará algum a recuperar.

Medalha de Ouro por equipas nos Jogos Equestres Mundiais da Normandia, a equipa alemã de concurso completo para Tryon será composta por:

• Ingrid Klimke com SAP Hale Bob

• Julia Krajewski com Chipmunk FRH

• Andreas Dibowski com FRH Butts Avedon o FRH Corrida

• Kai Rüder com Colani Sunrise

• Sandra Auffarth com Viamant Du Matz