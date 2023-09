«Je M’envole» vence o Prix des Élites (VÍDEO)

O Prix des Élites (Gr.1) disputado no passado domingo no Hípodromo de Vincennes, França, foi ganho pelo poldro de 4 anos «Je M’envole» montado por Mathieu Mottier. Este poldro dominou na fase final o favorito «Jean Balthazar» que durante algum tempo pareceu estar a caminho do sucesso, teve que se conformar com a segunda posição.

Derrotado recentemente no Prix Camille de Wazières sobre a distância de 2700m, «Je M’envole» vingou-se no domingo de «Jean Balthazar». O poldro superou os 2175m em 1’10”6, a apenas um décimo do recorde da prova detido por «Girly Béco» e igualando o desempenho de «Feeling Cash». «Jane Aimée» ficou com o terceiro lugar.

