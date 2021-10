Javier Pastore adere à moda das corridas de cavalos… 27 Outubro, 2021 12:00

O médio argentino, Javier Pastore de 32 anos, ao serviço do clube espanhol da primeira liga, Elche, aderiu à moda das corridas de cavalos.

A partir de hoje, Pastore vai competir cavalos com as suas cores, que são azuis com uma estrela branca, com mangas brancas com estrelas azuis e capacete azul.

As corridas de cavalos francesas atraem cada vez mais atletas. Nos últimos dois anos, cerca de dez atletas no ativo juntaram-se à crescente família de proprietários de cavalos de corrida, incluindo os futebolistas Antoine Griezmann, Clément Lenglet, M’Baye Niang, o treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti, o basquetebolista Nicolas Batum, o ex-basquetebolista Tony Parker, o saltador à vara Renaud Lavillenie, o piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, bem como o cavaleiro francês Astier Nicolas.

Espera-se que muitos outros se juntem a eles.