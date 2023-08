«Inspiral» brilha no Prix Jacques le Marois (VÍDEO)

«Inspiral» montada por Frankie Dettori venceu este domingo (13) o Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques le Marois em Deauville, pelo segundo ano consecutivo.

Saindo com odds de 9/1 para a corrida de uma milha do Grupo 1, após ter enfrentado dificuldades com o terreno pesado Inspiral teve que superar uma partida na primeira posição, mas com a ótima condução de Dettori, que vence esta corrida pelo quarto ano consecutivo e pela oitava vez no total.

Dettori mudou a trajetória da Inspiral, posicionando a égua de quatro anos atrás no pelotão, mas bem inserida no meio dos participantes.

O favorito «Big Rock» liderava o grupo, com «Triple Time» também bem posicionado, e à medida que passavam da metade da corrida, «Light Infantry» aproximava-se. Dettori, por sua vez, também se aproximava, mudando novamente a trajetória da «Inspiral» para seguir «Triple Time» do lado oposto da pista de onde haviam largado.

«Big Rock» chegou a ficar pelo menos um comprimento à frente, mas Inspiral acelerou de forma impressionante para facilmente ultrapassar o favorito, mantendo um forte ritmo para vencer com autoridade.

«Big Rock» ficou em segundo lugar, com «Light Infantry» em terceiro.