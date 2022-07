Insólito: Cavalo lavado numa estação de serviço em Reguengos (VÍDEO)

Um vídeo que mostra um cavalo a ser lavado numa estação de serviço está a circular nas redes sociais. Os autores da publicação criticam a situação, sublinhando que “os químicos e a pressão da água” fazem mal ao animal. O momento foi captado num posto de combustíveis da Prio em Reguengos de Monsaraz e é também verdade que este não é o procedimento mais adequado para dar banho a um animal deste porte.

O Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, confirma que os produtos para os carros “não são apropriados para os animais”.

O veterinário esclarece que “os cavalos devem ser lavados com uma mangueira normal com a pressão igual às que existem nas nossas casas”. E acrescenta: “A higienização diária é feita à base da escovagem e, quando é necessária lavagem, deve utilizar-se shampoos apropriados, após os quais são enxutos com utensílios próprios” – que retiram o excesso de água e a pelagem morta do animal.

Jorge Cid lembra também que “uma máquina automática, além de assustar o animal, pode causar danos ao nível da cabeça ou dos olhos”.