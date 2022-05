I Concurso Morfo Funcional do Cavalo Luso-Árabe – Coruche (VÍDEO)

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA), com o apoio da Câmara Municipal de Coruche, vai realizar o I Concurso Morfo Funcional do Cavalo Luso-Árabe no dia 29 de Maio, na Praça de Toiros de Coruche, pelas 11h15.

A entrada é livre.

PROGRAMA

09H00 – Admissão dos Animais a Concurso

11H15 – Início do Concurso Morfo Funcional do Cavalo Luso-Árabe

12h30-14h00 – Paragem para almoço

18h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios

18h30 – Encerramento do Concurso