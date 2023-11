«Hussard du Landret» vence o Prix de Bretagne (VÍDEO)

Os trotadores franceses mais uma vez destacaram-se no Prix de Bretagne, a primeira etapa de qualificação para o Prix d’Amerique no Hípodromo de Vincennes.

Disputado ao longo de 2.700 metros, a mesma distância do Prix d’Amerique, o Prix de Bretagne registou a vitória surpreendente de «Hussard du Landret» (x Bird Parker), conduzido pelo treinador/driver Benoit Robin. Logo atrás, cruzaram a linha de chegada o campeão em título do Amerique, «Hooker Berry», com Nicolas Bazire, e «Hokkaido Jiel», com David Thomain.

Desde a abertura da corrida a trotadores internacionais em 2004, apenas trotadores franceses alçaram este troféu.

«Hussard du Landret», que pagou 30-1 como vencedor, registou o tempo de 1.55.4 (ritmo da milha).

O italiano «Ampia Mede SM», com Franck Nivard, terminou em quarto lugar como o melhor trotador estrangeiro.

O sueco San Moteur, com «Björn Goop», teve uma corrida difícil, saindo do último lugar terminou em sexto lugar.

Os três primeiros cavalos a cruzarem a linha de chegada eram todos nascidos em 2017, agora estão qualificados para o Prix d’Amerique.

Resultados AQUI