Hipódromo Dos Hermanas: Preparadores portugueses arrecadam +100 Mil Euros 3 Março, 2017 12:32

Terminou este fim-de-semana a temporada Inverno do hipódromo sevilhano de Dos Hermanas.

Esta temporada transferiu uma vez mais óptimos resultados para Portugal, tendo os preparadores portugueses alcançado mais de 100 mil euros em prémios monetários. Dos preparadores com licença nacional, Ismael Mendes lidera a tabela classificativa com mais de 21 mil euros em prémios monetários, seguido de Carlos Vidinha com cerca de 16 mil euros e Diogo Teixeira com cerca de 13 mil euros. Destaque ainda para os preparadores portugueses residentes em Espanha, José Carlos Cerqueira e Tiago Martins, que junto alcançaram mais de 40 mil euros em prémios.

Das quadras sedeadas em Portugal, foi a Qtª de Santa Justa Maia quem mais receitas amealharam, mais de 10 mil euros, seguido da quadra CELV com cerca de 7,5 mil euros e Supermercados Cardoso com quase 7 mil euros.

Dos Equinos mais rentáveis Scheme Of the Moon (FR) lidera a tabela com cerca de 9 mil euros em prémios, seguido de Perfecta (SPA) com cerca de 7 mil euros e The Last One (SPA) com cerca de 6 mil euros.

Nesta temporada participaram 50 equinos oriundos de Portugal e obtiveram-se 32 classificações. Perfecta (SPA), Samsara (SPA), Scheme of the Moon (FR) The Last One (SPA), Singatoba (FR), Sant’Alberto (ITY) e Iraizotz (SPA) foram os equinos vitoriosos nesta temporada.

No próximo domingo inicia-se a temporada de La zarzuela – Madrid, onde teremos presente Fleche D’Arcis (FR) e Sant’Alberto (ITY) a participar em duas das sete mangas em disputa. Destaque ainda para a presença de três jóqueis portugueses nesta jornada, Marino Gomes, Ricardo Sousa e Dinis Ferreira.

Fonte: Hélder Barbosa