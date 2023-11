Hipódromo de Vincennes recebe no domingo o Prix de Bretagne

A primeira corrida de qualificação para o Prix d’Amérique, o Gr.2 Prix de Bretagne (1700m), que acontecerá neste domingo no Hipódromo de Vincennes, marca o início das qualificativas que vão decorrer nos próximos dois meses entre os principais protagonistas que disputam o prémio mais cobiçado no circuito global de trote. Com mais três corridas ‘B’ a seguir, esta primeira qualificativa promete ser um evento de classe.

Na liderança está o vencedor de janeiro passado, “Hooker Berry”, conduzido por Nicolas Bazire, e o segundo colocado, “Ampia Mede SM”, novamente com o driver Franck Nivard. A prioridade número um para os treinadores é garantir a qualificação o mais cedo possível, e, segundo Jean-Michel Bazire, “Hooker Berry” deve ser especialmente competitivo no domingo.

No entanto, não será uma tarefa fácil, considerando a qualidade dos outros cavalos da geração H (6 anos) inscritos. O vencedor do Gr.1 Prix de Séléction, “Horsy Dream”, correrá apenas com ferraduras dianteiras este fim de semana, e Eric Raffin está confiante numa boa prestação. “Hokkaido Jiel” derrotou-o recentemente no Gr.3 Prix des Cévennes antes de ser desclassificado por interferência.

O detentor do título da Bretagne, “Hip Hop Haufor”, mostrou melhorias no início do mês, e antecipa-se uma boa prestação. Philippe Allaire parece ter feito os ajustes necessários para colocar o seu vencedor do Gr.1, “Izoard Védaquais”, de volta no caminho certo, pronto para enfrentar a elite de trotadores franceses com ambição legítima.

O segundo colocado na edição de 2022, “Hussard Du Landret” deixou uma impressão muito boa quando foi terceiro colocado no mês passado. “Ganay de Banville”, ausente durante 2022, tem potencial para surpreender.

PARTICIPANTES

PRIX DE BRETAGNE 2023

2,700 metros

Cavalo — Driver

1. Hip Hop Haufour — Christian Bigeon

2. Farah des Caux — Alexis Garandeau

3. Just Love You — Alexandre Abrivard

4. Ideal du Pommeau — Matthieu Abrivard

5. Oracle Tile — Theo Duvaldestin

6. Ganay de Banville — Jean-Michel Bazire

7. Hokkaido Jiel — David Thomain

8. Horsy Dream — Eric Raffin

9. Hussard du Landret — Benoit Robin

10. Izoard Vedaquais — Benjamin Rochard

11. Elvis du Vallion — Yoann Lebourgeois

12. Hanna des Molles — Laurent Claude Abrivard

13. Gu d’Heripre — Francois Lagadeuc

14. Bleff Dipa — Roberto Vecchione

15. San Moteur — Björn Goop

16. Diable de Vauvert — Tony Le Beller

17. Ampia Mede Sm — Franck Nivard

18. Hooker Berry — Nicolas Bazire