«Herodes» o mais bem pontuado em Cascais

Integrado no programa de Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, realizou-se na passada sexta-feira (28/06) no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais, a terceira concentração para a Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitano. Dos 8 machos apresentados, 5 foram admitidos ao Livro de Adultos.

«Herodes» (Violino x Romã por Inca) de 7 anos, do criador Casa Agrícola Almeida Fernandes e propriedade de Paulo Alexandre Lopes Pinto foi inscrito no Livro de Adultos com a pontuação mais elevada, 68,5 pontos.

Resultados – Admissão ao Livro de Reprodutores – 28/06/2019

Herodes – criador Casa Agricola Almeida Fernandes – proprietário Paulo Alexandre Lopes Pinto – 68,5 pontos

Istambul – criador Sociedade das Silveiras – proprietário Bruno Pica da Conceição – 68 pontos

Impostor – criador e proprietário António Paim

Jota OC – criador Coudelaria Ortigão Costa – proprietário Soc. Agro-Pec. Vale da Adega SA – 66,5 pontos

Esencial – criador Pablo Hermoso de Mendonza – proprietário Só Ver bastos Lda. – 66,5 pontos

Resultados completos AQUI