Golegã: Vencedores da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho 2019 4 Novembro, 2019 21:49

Mafalda Galiza Mendes fez a dobradinha ao conquistar a Taça de Portugal de Equitação de Trabalho nos escalões Masters e Consagrados com os cavalos Gambrino OC e Isco SS.

Teve lugar de 1 a 3 de Novembro, mais uma edição da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho, na Golegã.

No Escalão Masters apenas com 3 participantes, Mafalda Galiza Mendes montando Gambrino OC venceu as provas de maneabilidade (75%) e velocidade (recorde de pista) tendo ficado em segundo lugar no ensino (66,736%), terminando com 10 pontos. Gilberto Filipe Lopes Silva com Assuão foi 2º classificado (8 pts), seguido de João Bento com Elástico (3pts).

No Escalão Consagrados que foi disputado por 4 participantes, Mafalda Galiza Mendes voltou a brilhar ao vencer com Isco SS (15 pts). Gilberto Filipe Lopes Silva teve que se conformar com o 2º lugar montando Endiabrado (7 pts), enquanto João Bento ocupou o 3º lugar com Israel (6 pts).

No Escalão Sub-20, Diogo Duarte Oliveira com Heros, destacou-se ao vencer a prova de ensino, maneabilidade e de velocidade, arrebatando a Taça neste escalão com 24 pontos. Margarida Costa foi 2ª classificada com Elbano (17 pts) e Marta Fernandes ocupou o 3º lugar montando Diamante (16pts).

No Escalão Sub-16 o pódio foi feminino, vencendo Nicole Silva com Habil de Sena (20 pts). Carolina Mariani foi 2ª classificada com Faial (18 pts) e Carolina Lopes Rodrigues Rodrigues em 3 com Estoiro da Foz (15pts).

No Escalão Cavalos Debutantes com 11 participantes, venceu Gilberto Filipe Lopes Silva com Irânio Ferraria (32 pts). Luís Brito Paes foi 2º classificado com Horizonte (29 pts), enquanto João Duarte Rafael completou o pódio com Inca (27 pts).

Resultados AQUI