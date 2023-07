França vence Taça das Nações de Completo em Avenches

A França venceu no último domingo (23) a etapa de Avenches (SUI) da Taça das Nações de Completo.

Com uma equipa composta por Raphael Cochet (Difda du Very), Christopher Six (Totem de Brecey), Maxime Livio (Joel) Mathieu Lemoine (Flamencko de Tael), os franceses venceram com um total de 135.5 pontos após as provas de ensino, cross e saltos de obstáculos.

A Itália ficou em segundo com 148.9 pontos e a Suíça em terceiro lugar, com 155 pontos de penalização.

Após seis etapas disputadas, a Bélgica lidera provisoriamente com 510 pontos o ranking da Taça. A Itália é segunda com 400 pts e os Países Baixos ocupam a terceira posição, com 380 pontos. A equipa vencedora ficará apurada para Paris 2024.

A próxima etapa será em Bromont (CAN), a partir do dia 11 de agosto.

Resultados AQUI