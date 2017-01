Formação em Alcaria – Novos cursos em 2017 5 Janeiro, 2017 18:48

A chegada de 2017 trouxe consigo novidades!

Fique a par dos próximos cursos a iniciar no Centro Hípico de Alcaria.

Curso de Auxiliares de Equitação Terapêutica

Datas: 11, 12, 25 e 26 de Março e 8 e 9 de Abril

Carga horária: 50H

Preço: 480€

Destinatários: Profissionais terapeutas da reabilitação de deficientes, de diferentes especialidades.

Pré-requisitos: 18 anos completos e 9º ano de escolaridade miníma

Objetivos Gerais: Habilita e credencia o formando para se integrar numa equipa de Equitação Terapêutica, devidamente constituída, nela lhe cabendo um papel específico de agente que atua no campo da reabilitação, mas que tem conhecimentos equestres suficientes para potenciar essa ação.

Ação de Formação Contínua Certificada para Revalidação do Título Profissional de Treinador (TPTD)

FORMAÇÃO GERAL: “Liderança e Gestão de Equipas” – Federação Equestre Portuguesa

Datas: 4 de Fevereiro

Carga horária: 10H – 2 Créditos

Preço: 60€ (+IVA)

Formação geral “Liderança e Gestão de Equipas” da Federação Equestre Portuguesa.

Curso de Guia de Turismo Equestre

Datas: a definir

Duração: 150H

Preço: 1230€

Destinatários: Profissionais de Turismo, Treinadores de Equitação, Praticantes de Equitação

Pré-requisitos: Escolaridade obrigatória; Possuir o Diploma de Sela 4 Geral (do Programa Oficial de Praticantes da FEP); Ter o seguro da Federação Equestre Portuguesa em dia; Possuir um cavalo com o qual cumpra com aproveitamento o Exame de Admissão ao curso; Possuir o Curso de 1o/s Socorros Humanos e o Curso de Inglês de uma entidade certificada; Ter aproveitamento nos Exames de Admissão (prova de ensino e prova de obstáculos)

Objetivos gerais: O Guia de Turismo Equestre (GTE) é um profissional de Atividades de Turismo Equestre com capacidade para preparar e enquadrar passeios e randonées equestres de forma autónoma, sobre itinerários identificados e etapas conhecidas, no respeito pelo meio ambiente e segurança de terceiros.

Inscrições:

Email: geral@chalcaria.com

Telf.: 964 543 788

Não perca esta oportunidade e faça já a sua inscrição!