FIPSL 2022 Cascais: «Morante SS» Campeão Macho Montado

O garanhão aprovado «Morante SS» (Pioneiro x Paquita por Pagode), de 6 anos, do criador Sociedade das Silveiras e propriedade de Distinta Aplausos Actividades Equestres, montado por Gilberto Filipe, foi eleito o campeão macho montado do XXXIII Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano que terminou este domingo no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais.

O poldro «Ramses Plus» (Jasmim Plus x Elite Plus por Escorial) de 1 ano, do criador e proprietário Dressage Plus foi eleito o Campeão Macho apresentado por Ricardo Moura Tavares.

A Dressage Plus esteve em grande destaque nas provas de Modelo e Andamentos da raça Lusitana, ao conquistar 14 medalhas de ouro e prata e eleito o melhor criador.

Este foi um Festival dominado pelos filhos e descendentes de «ESCORIAL» (Spartacus x Jiboia) que conquistaram: 1º e 2ºlugar medalha de Ouro na Classe Poldras 1 ano (Rainha Plus e Raposa Plus), 2º lugar Medalha de Ouro (Queque do Lagar), nas Poldras de 2 anos, 1º lugar Medalha de Ouro na Classe Éguas de 5 Anos ou mais (Nuance d’Atela), 1º lugar Medalha de Ouro na Classe Poldros de 1 ano, Campeão Macho (Ramses Plus), 1º lugar e Medalha de Ouro na Classe Poldros de 2 anos (Que Plus) e Medalha de Ouro Descendência de Garanhão (Jasmin Plus).

CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS – MACHOS

Nos poldros de 1 ano, Medalha de Ouro para os poldros, «Ramses Plus», «Rodado das Lezírias» da Companhia das Lezírias, «Requinte» do criador e proprietário Filipe José Fernandes Sousa e «Romero da Loba» do criador e proprietário Alexandre Reffóios.

Nos poldros de 2 anos, arrebatou a Medalha de Ouro «Que Plus» do criador e proprietário Dressage Plus.

O poldro de 3 anos, «Palpite Plus» do criador e proprietário Dressage Plus conquistou a Medalha de Ouro.

Nos Cavalos de 4 Anos, a Medalha de Ouro foi para «Ofensor» do criador e proprietário Manuel Assunção Coimbra Herd.

Na Descendência de Garanhão, a Medalha de Ouro foi conquistada pelo garanhão recomendado «Jasmim Plus» (Escorial x Estrela Plus por Peralta Pinha) do criador e proprietário Dressage Plus.

CAMPEÕES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO 2022

Resultados – Campeão Macho apresentada à mão

Vencedor: Ramses Plus

Criador: Dressage Plus

Proprietário: O Criador

Resultados – Campeã Fêmea apresentada à mão

Vencedor: Pérola Plus

Criador Dressage Plus

Proprietário: O Criador

Resultados – Campeã Fêmea Montada

Vencedor: Nuance D’Atela

Criador: Francisco Bessa Carvalho

Proprietário: Lusitanos D´Atela

Resultados – Campeão Macho Montado

Vencedor: Morante

Criador: Sociedade das Silveiras

Proprietário: Distinta Aplausos

Melhor criador da Raça

Dressage Plus

Resultados completos AQUI

«Pérola Plus» eleita Melhor Fêmea apresentada à mão