FIPSL 2022 Cascais: «Pérola Plus» eleita Campeã Fêmea

Após as eliminatórias, foram premiadas esta sexta-feira, com as Medalhas de Ouro e Prata, as melhores fêmeas do XXXIII Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano a decorrer no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais até domingo (19).

Na classe de poldras de 1 ano, destacaram-se «Rainha Plus» (Lord Plus x Duquesa do Pinheiro por Peralta Pinha) e «Raposa Plus» (Lord Plus x Gazela Plus por Açucar Pinheiro) do criador Dressage Plus, que conquistaram as Medalhas de Ouro.

Na classe de poldras de 2 anos que foi muito disputada, as vencedoras da medalha de ouro foram, «Que-Gira MVL» (Guardião Penedo x Jiesta por Equador), da Coudelaria Monte Velho, «Queque do Lagar» (Indigo x Lambreta por Escorial) do criador Manuel Teixeira e «Que Pérola Plus» (Rubi AR x Grande Plus por Peralta Pinha) da Dressage Plus.

Nas poldras de 3 anos, conquistaram o Ouro, «Pérola Plus» (Rubi x Las Vegas Plus) da Dressage Plus, «Paris» (Riopele x Capona II por Vento) da Coudelaria Rio Lima e «Pérola do Luar» (Jiu-Jitsu x Ingrid por Escorial) da Coudelaria do Luar. «Pérola Plus» foi ainda eleita a melhor fêmea apresentada à mão por Ricardo Moura Tavares.

Nas éguas afilhadas recebeu a medalha de ouro, «Jiesta MVL» (Equador x Chiquinha por Quixote) da Coudelaria Monte Velho.

