Feira Nacional do Cavalo 2019: Gilberto Filipe Silva sagra-se bicampeão nacional de Equitação de Trabalho 10 Novembro, 2019 16:43

Entre 8 e 10 de Novembro, disputou-se a final do XXI Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

Gilberto Filipe conquistou neste domingo na Feira Nacional do Cavalo na Golegã, o campeonato nacional no escalão Masters com Zinque das Lezírias, e no escalão Debutantes com Irânio da Ferraria.

No escalão Masters estiveram em prova 3 conjuntos, Gilberto Filipe Lopes Silva com Zinque das Lezírias foram os campeões (9 pts). Este cavaleiro foi também o vencedor do escalão de Debutantes com Irânio da Ferraria (27 pts). Vasco Mira Godinho foi segundo classificado com Diospira no escalão Masters (8 pts), enquanto Mafalda Galiza Mendes ocupou a 3ª posição com Gambrino (4 pts). Esta amazona foi também a vencedora no escalão Consagrados com Isco (12pts). Já Gilberto Filipe Silva foi 2º classificado com Endiabrado (6 pts). Eduardo Almeida fechou o pódio com Zirco Qta do Tagus (3 pts).

Dos cinco conjuntos que estiveram em prova em Sub-20, Diogo Duarte Oliveira e Heros foram os campeões (15 pts). Gonçalo Mendes Morais foi 2º classificado com Estoque (13 pts). Diogo Duarte Oliveira foi 2º classificado com Heros (8pts), seguido de Marta Fernandes com Diamante (9 pts).

No escalão de Sub-16 Carolina Mendes Mariani repetiu o triunfo do ano transacto com Faial (6 pts), seguida de Nicole Silva e Habil (4 pts). João Ribeiro Barbosa em 3º com Hobby (3 pts).

O júri foi composto por, Nuno Santos Pereira, Claudia Matos, Rui Rosado, Jorge Sousa, António Vicente, Mario Pimentel.

Resultados AQUI