Feira Nacional do Cavalo 2019: Dia dos Criadores – 7 de Novembro a não perder…

Organizado pela Câmara Municipal da Golegã, a XXI Feira Internacional do Cavalo, XLIV Feira Nacional do Cavalo, realiza-se de 1 a 11 de Novembro de 2019, na Golegã, uma região onde o cavalo está profundamente enraizado.

A Capital do cavalo volta a acolher criadores de cavalos, provas desportivas e actividades destinadas aos profissionais, amadores ou simples curiosos do mundo equestre.

A feira é uma das mais típicas do país, à qual assistem milhares de pessoas às diversas demonstrações com o cavalo puro-sangue Lusitano.

Em relação ao programa e ao figurino da feira são poucas as alterações. Uma inovação importante é que, para os cavaleiros e proprietários de veículos de cavalos que queiram circular na manga, vai ser possível inscreverem-se a partir do dia 28 de Outubro, no Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres. Desta forma evitam-se as filas que se verificavam no Largo do Arneiro. Nenhum cavalo ou veículo pode circular sem estar registado e com seguro pago.

Para manter, é a proibição, introduzido no ano passado, de circulação a cavalo e em carros de cavalos entre as 2 e as 7 da manhã no Largo do Arneiro e ruas adjacentes. O objectivo é o bem-estar animal e o sossego que os moradores precisam de ter à noite para descansar.

Presente na Feira vai estar uma delegação do Instituto Ferial de Badajoz, que organiza vários eventos relacionados com cavalos naquela cidade espanhola, nos quais a vila ribatejana tem-se feito representar numa lógica de parceria e intercâmbio. À feira da Golegã trazem este ano a apresentação equestre “Ibéria”.

Do programa da feira, destacamos o dia 7, dedicado aos criadores, mas que junta também os Cavaleiros Tauromáquicos. A ideia começou no ano passado e este ano repete-se com o desfile de Cavaleiros pelas 19 horas, com homenagem ao cavaleiro Joaquim Bastinhas que morreu em Dezembro de 2018, com 62 anos.

Nesse mesmo dia realiza-se um espectáculo equestre do Centro Equestre da Lezíria Grande, com a presença da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

O último dia da feira, 11 de Novembro, coincide com o dia de São Martinho, em que habitualmente se realiza o cortejo e bênção dos Romeiros, com a participação de centenas de cavaleiros.

Em termos culturais, destaque para quatro exposições a inaugurar durante a feira: Pintura “A Saudade da Emoção Lusitana”, de Sabine Marciniak, Pintura e Escultura de Beatrice Bulteau. Aguarelas e Cerâmica, de Ana Dias e Francisco Dias e Fotografia “Feira da Golegã”, de Marco Fernandes, esta na Casa Relvas.

1 DE NOVEMBRO SEXTA-FEIRA |

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

08h00→ Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos | Show Jumping | (Provas de 1.00 m a 1.30 m)

15h30→ Concurso de Atrelagem Nacional (CAN 2) – Prova de Ensino | Horse Driving National Competition

CAMPO DE TÉNIS GOLEGÃ TENNIS COURT

09h00→ XXII Open Golegã FNC | Tennis Open

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

17h00→ Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino | Working Equitation National Cup –

Dressage Test

EQUUSPOLIS

18h00→ Abertura da Exposição de Pintura “A Saudade da Emoção Lusitana”, de Sabine Marciniak

| Open Painting Exhibition

CLUBE DO CRIADOR (PICADEIRO LUSITANUS) ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

19h00→ Abertura da Exposição Pintura e Escultura de Beatrice Bulteau | Open Painting Exhibition

19h00→ Abertura da Exposição de Aguarelas e Cerâmica, de Ana Dias e Francisco Dias | Open

Painting Exhibition

2 DE NOVEMBRO SÁBADO | SATURDAY

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

09h00→ Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos | Show Jumping | (Provas de Cruzes 0.50 m a 1.30 m)

CAMPO DE TÉNIS GOLEGÃ TENNIS COURT

09h00→ XXII Open Golegã FNC | Tennis Open

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

09h00→ Taça de Portugal de TREC – POR – Prova de Orientação – Partida | TREC Guidance Portuguese Cup

15h00→ Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade | Portuguese Cup Working Equitation

21h30→ Concurso de Saltos de Obstáculos – Prova de Eliminatórias Sucessivas – IV Troféu Pedro

Faria | Show Jumping

22h00→ Lançamento do Álbum/CD “Da Golegã”, de Rui Souto Barreiros | Music Album Presentation

QUINTA DA LABRUJA

14h00→ Concurso de Atrelagem Nacional (CAN 2*) – Prova de Maratona | Horse Driving Competition – Marathon

CASA-RELVAS

18h00→ Abertura da Exposição de Fotografia “Feira da Golegã”, de Marco Fernandes | Open Photography

Exhibition

3 DE NOVEMBRO DOMINGO | SUNDAY

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

09h00→ Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos | Show Jumping | Provas de Escolas e de 1.00 m a 1.30 m

QUINTA DA LABRUJA

09h00→ Taça de Portugal de TREC – MA (Medição de Andamentos) | TREC Measurement and Movements

Portuguese Cup

11h00→ Taça de Portugal de TREC – PTV (Percurso em terreno variado) | TREC Portuguese Cup

CAMPO DE TÉNIS GOLEGÃ TENNIS COURT

09h00→ XXII Open Golegã FNC | Tennis Open

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

11h00→ Concurso de Atrelagem Nacional (CAN 2*) – Prova de Cones | Horse Driving National Competition

Entrega de Prémios do CAN 2 | Prize Giving

15h30→ Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade | Speed Test of Working

Equitation Portuguese Cup

Entrega de Prémios Taça de Portugal Equitação de Trabalho | Working Equitation Prize Giving

4 DE NOVEMBRO SEGUNDA-FEIRA | MONDAY

CAMPO DE TÉNIS GOLEGÃ TENNIS COURT

XXII Open Golegã FNC | Tennis Open

14h00→ Final Femininos | Final Tennis Open

16h00→ Final Masculinos | Final Tennis Open

5 DE NOVEMBRO TERÇA-FEIRA | TUESDAY

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

10h00→ Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais | National Dressage

Competition – National and International Levels

10h00→ Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Ensino | Inter Schools Championship – Dressage Test

15h00→ Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais | National Dressage

Competition – National and International Levels

PICADEIRO LUSITANUS

21h00→ Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Volteio Artístico | Inter Schools Championship – VoltigeTest

6 DE NOVEMBRO QUARTA-FEIRA | WEDNESDAY

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

10h00→ Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais | National Dressage

Competition – National and International Levels

15h00→ Concurso de Dressage Nacional – Níveis Nacionais e Internacionais | National Dressage

Competition – National and International Levels

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

10h00→ Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Saltos de Obstáculos | Inter Schools Championship

– Jumping Test

17h00→ Prova de Equitação à Portuguesa – Prova Nível B e A | Portuguese Equitation Competition

19h30→ Campeonato Nacional Inter Escolar – Entrega de Prémios | Inter Schools Championship – Prize Giving

21h30→ Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Nacional – Provas livres com música –

Nível Internacional (Free-Style) | National Dressage Competition

QUINTA DA LABRUJA

14h30→ Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Corta Mato por Equipas | Inter Schools

Championship – Cross Country Test by Teams

7 DE NOVEMBRO QUINTA-FEIRA | THURSDAY | DIA DOS CRIADORES BREEDERS DAY

ARNEIRO DA FEIRA |

LX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXI Concurso

Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo

Lusitano

10h30→ Poldros de 3 anos, apresentados à mão | 3 Yr. Old Colts (Presented By Hand)

14h30→ Cavalos de 4 anos, apresentados montados | 4 Yr. Old Horses (Presented Under Saddle)

16h30→ Cavalos de 5 anos ou mais, apresentados montados | Stallions (Presented Under Saddle)

Entrega de prémios no final de cada Classe | Prize Ceremony aftereach Class

19h00→ Desfile de Cavaleiros Tauromáquicos – Homenagem a Joaquim Bastinhas | Tribute

21h30→ Recordar Dr. Filipe Figueiredo (Graciosa) | Tribute

22h00→ Espetáculo Equestre do Centro Equestre da Lezíria Grande, com a presença da Escola

Portuguesa de Arte Equestre | Equestrian Show

8 DE NOVEMBRO SEXTA-FEIRA | FRIDAY | DIA EUROEQUUS DAY

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

10h00→ Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino | Working

Equitation National Championship – Dressage Test

22h00→ “Ibéria” – Apresentação Equestre, comemorativa da assinatura do Protocolo de

Cooperação entre a Feira Nacional do Cavalo e a Feira Equestre de Badajoz e o Município

da Golegã e o Ayuntamento de Almonte com a presença especial da Reprise da Guarda

Nacional Republicana | “Ibéria” Equestrian Show

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

15h00→ Final do Campeonato Combinado de Maratona – 1ª Mão | Horse Driving Combinad Marathon

Competition

9 DE NOVEMBRO SÁBADO | SATURDAY

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

08h00→ Concurso de Endurance – Partida – Campeonato Nacional de Cavalos Novos; CEI* de 80 Kms,

CEN* de 80 Kms, CEP de 80 Kms e CEP de 4 Kms | Departure Endurance Competition

09h30→ Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho | Working Equitation National

Championship – ManeabiltyTest

14h00→ Meias Finais da Taça de Portugal de Horseball (Sub 16 e Sénior) | Horseball Cup U16 and Senior

CAMPO DE TÉNIS GOLEGÃ TENNIS COURT

09h00→ I Torneio de Veteranos FNC | Tennis Open

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

11h00→ Final do Campeonato Combinado de Maratona – 2ª Mão | Horse Driving Combinad Marathon Competition

Podium dos Campeões de Combinado Maratona | The Champions Podium

15h00→ Final do Concurso da XLIV Feira Nacional do Cavalo e da XXI Feira Internacional do

Cavalo Lusitano – Campeão de Campeões da Raça Lusitana | Official Award Ceremony of the

2019 Fair – Champion of the Champions

Homenagem ao Presidente de Honra do LX Concurso Nacional de Apresentação do

Cavalo de Sela FNC e XXI Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira

Internacional do Cavalo Lusitano – Exmo. Senhor Dr. Manuel Cidade Moura | Tribute

18h30→ Apresentação pela Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe | Luso Árabe Presentation

19h15→ Entrega de Prémios dos Concursos de Endurance | Endurance Competition Prize Giving

19h30→ Entrega dos Troféus Hippos 2019 | Hippos 2019 Awards

19h45→ Prémios Golegã 2019 – Distinção à Excelência Equestre | Golegã Awards – Distinctionof Equestrian

Excellence

22h30→ Cavalhadas – Prova de Perícia e Destreza | Mounted Games – Skill and Expertise Test

10 DE NOVEMBRO DOMINGO | SUNDAY

CAMPO DE TÉNIS GOLEGÃ TENNIS COURT

09h00→ Torneio de Veteranos FNC | Tennis Open

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

14h00→ Taça de Portugal de Horseball (Sub 16 e Sénior) – 3º e 4º Classificados | Horseball Cup U16 and

Senior

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

10h30→ Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade | Working

Equitation National Championship – Speed Test

Podium dos Campeões Nacionais de Equitação de Trabalho | The Champions Podium

16h30→ Final da Taça de Portugal de Horseball (Sub 16 e Sénior) | Horseball Cup Finals, U16 and Senior

11 DE NOVEMBRO SEGUNDA | MONDAY | DIA DE SÃO MARTINHO / SAINT MARTIN’S DAY

PORTA DE FERNÃO LOURENÇO

12h30→ Partida do Cortejo dos Romeiros de São Martinho | Procession of Saint Martin’s Pilgrims

IGREJA MATRIZ

13h00→ Bênção dos Romeiros de São Martinho | Blessing of the Saint Martin’s Pilgrims

ARNEIRO DA FEIRA | SHOWGROUND

13h30→ Chegada do Cortejo dos Romeiros de São Martinho | Arrival of Saint Martin’s Pilgrims

16h00→ Entrega de Prémios do III Troféu de Tradição | Tradition Trophy Awards

16h00→ Cavalhadas de São Martinho | Mounted Games – Skill and Expertise Test

